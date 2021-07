Tennis : Roger Federer n'ira pas à Tokyo

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Moins d'une semaine après son élimination en quart de finale de Wimbledon, Roger Federer a décidé de renoncer aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Le Suisse a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram, accompagnée d'une photo de sa deuxième expérience en tant que porte-drapeau de son pays. Le Maestro, qui va fêter ses 40 ans dans moins d'un mois, a déclaré qu'il a ressenti un réveil de douleur dans le genou opéré l'an dernier. Le codétenteur du record de titres du Grand Chelem a exprimé sa déception et a souhaité bonne chance à ses compatriotes qui feront le déplacement au Japon. Il a aussi précisé qu'il avait déjà commencé son traitement et espère revenir le plus vite possible sur le circuit.