Tennis : Rafael Nadal déclare forfait pour Roland-Garros

Tennis : Rafael Nadal déclare forfait pour Roland-Garros













par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de miracle pour Rafael Nadal. Ce jeudi, l'Espagnol a annoncé son forfait pour l'édition 2023 de Roland-Garros face à la presse. Vainqueur à 14 reprises à Porte d'Auteuil, le taureau de Manacor n'aura pas l'occasion de défendre son titre acquis l'an dernier face à Casper Ruud en finale (6-3, 6-3, 6-0). Absent des courts depuis le 18 janvier dernier et une défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie face à Mackenzie McDonald, Nadal souffre toujours du psoas-iliaque gauche (inflammation de grade 2). Le joueur de 37 ans a aussi précisé prendre une pause de plusieurs mois avant de faire son retour avant d'annoncer l'inévitable : "L'année prochaine sera sans doute ma dernière année".