Tennis : Rafael Nadal absent pour Wimbledon et les JO

par Martin Schmuda (iDalgo)

Rafael Nadal a annoncé aujourd'hui qu'il ne participera pas au tournoi de Wimbledon, ainsi qu'aux Jeux Olympiques. Le Taureau de Manacor a publié sa décision sur son compte Twitter, à quelques jours du début du Grand Chelem britannique. Sans évoquer une blessure, l'Espagnol a pointé du doigt le calendrier et la saison sur terre battue qui vient de s'achever : " Le fait qu'il n'y ait que deux semaines entre Roland-Garros et Wimbledon cette année n'a pas facilité ma récupération, après une saison de terre battue éprouvante. Ce furent deux mois d'efforts intenses et je prends cette décision en me projetant à moyen et long terme ". Demi-finaliste à Londres en 2019 et médaillé d'or en double à Rio, Nadal a conclu son message en rendant hommage à ses fans.