Tennis : Raducanu rafle l'US Open

par Martin Schmuda (iDalgo)

Le conte de fées s'est conclu sur un happy ending. Emma Raducanu est sortie victorieuse de la finale de l'US Open 2021 face à Leylah Fernandez 6-4 6-3 en 1h51 de jeu pour remporter son premier titre du Grand Chelem. Alors qu'on ne savait pas à quoi s'attendre, les deux jeunes femmes ont livré un superbe spectacle, fidèle à ce qu'elles ont proposé durant la quinzaine. La Canadienne a montré plus de nervosité dans les moments importants, et a clairement été dominé durant le deuxième set. L'atmosphère est devenue électrique en toute fin de match lorsque la joueuse de 18 ans a eu besoin d'un temps mort médical à trois points de la victoire. Sur un dernier ace, Raducanu conclut une quinzaine historique et bat tous les records. Elle succède à Virginia Wade, dernière Britannique titrée en Majeur (1977), ainsi qu'à Maria Sharapova, la plus jeune championne avant elle (2004).