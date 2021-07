Tennis : Putintseva tient son rang

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Tête de série numéro une du WTA 250 de Budapest, Yulia Putintseva n'a pas tremblé pour son deuxième tour face à Ana Konjuh 6-4 6-3. La Kazakhe a pris le service de sa jeune adversaire à six reprises pour s'imposer en 1h43 de jeu et rallier les quarts de finale. Elle affrontera Kateryna Kozlova, tombeuse d'Ana Bogdan 4-6 6-4 6-2. Sortie des qualifications, Olga Danilovic continue son beau parcours en Hongrie. La Serbe a dominé Irina Maria Bara 6-4 6-3 et attend le résultat du match entre Anna Karolina Schmiedlova et Dalma Galfi. Dans l'autre partie de tableau, la 255e joueuse mondiale Paula Ormaechea s'est défaite d'Irina Jorovic 6-1 7-6(6) et se retrouvera soit face à Reka-Luca Jani, soit Danielle Collins.