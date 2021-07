Tennis : Pouille n'a pas tenu la distance face à Alcaraz, Moutet contraint à l'abandon

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour son entrée en lice à l'ATP de Umag, en Croatie, Lucas Pouille n'aura tenu qu'un set face au phénomène Carlos Alcaraz. Le Nordiste s'est emparé de la première manche 6 jeux à 3 avant de s'incliner dans les deux suivantes 6-2. Sa mauvaise série de résultats se poursuit donc puisqu'il enchaîne sa sixième défaite au premier tour d'un tournoi du circuit professionnel principal. L'autre Français présent sur les courts aujourd'hui dit également au revoir à la terre battue croate. En effet, Corentin Moutet a été contraint d'abandonner face à Daniel Altmaier après avoir empoché le premier set 7-5 et s'être fait dépasser dans le deuxième 1-6. De son côté, Marco Cecchinato s'est facilement défait de Aljaz Bedene 6-1/6-4 tandis que son compatriote italien Gianluca Mager s'est bien rattrapé face à Pedro Martinez. Le no75 à l'ATP a battu l'Espagnol après avoir concédé une bulle en 22 minutes dans le premier round (0-6/6-3/6-3). Giannessi, Zapata Miralles, Ajdukovic, Dzumhur et Martin se sont aussi imposés et participeront aux huitièmes de finale.