Tennis : Pouille craque au premier tour

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Le tournoi ATP 250 de Kitzbuhel a débuté aujourd'hui et Lucas Pouille s'est incliné sur le fil pour son premier tour face à Pedro Martinez 6-3 6-7(4) 6-4. Le Français a pourtant sauvé une balle de match dans la deuxième manche avant de l'emporter au jeu décisif. Malheureusement, le Nordiste a perdu son service dans le dernier acte et a fini par chuter après 2h45 de combat. L'Espagnol aura fort à faire au deuxième tour face à son compatriote, Roberto Bautista Agut. Dans la même partie de tableau, Jiri Vesely a éliminé Ernests Gulbis 6-4 6-1 et affrontera Jozef Kovalik au prochain tour, tombeur de Jaume Munar 6-4 6-4. Les autres résultats de la journée : Taberner bat Seyboth Wild 3-6 6-3 6-2 ; Ymer bat Cuevas 6-3 7-5.