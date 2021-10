Tennis : Pliskova et les Américaines éliminées !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Karolina Pliskova éliminée ! La Tchèque, tête de série numéro 1 n'a rien pu faire pour contrer la lucky-looser Haddad Maia. La Brésilienne s'impose en 2 manches (6-3/7-5).

Anisimova s'incline contre la tête de série numéro 3, la Tchèque Krejcikova en deux manches (6-2/6-3).

Même sort pour la jeune espoir Cori Gauff qui n'a pas réussi à se qualifier contre l'Espagnol Badosa en deux petits sets (6-2/6-2).

Danielle Collins ne verra pas non plus le prochain tour avec une défaite contre la Tunisienne Jabeur (6-1/6-3).

Dans les autres rencontres Kerber s'est qualifié aux dépens de Kazatkina en 3 manches (6-2/1-6/6-4), tout comme Kontaveit sur Andreescu (7-6/6-3).

Et enfin, Kalinskaya et Tomljanovic ont pris le meilleur respectivement sur Golubic (1-6/6-1/6-3) et Zidansek (6-4/6-3).