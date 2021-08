Tennis : Petkovic confirme sa renaissance et affrontera Sherif en finale à Cluj

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Journée haletante pour Andrea Petkovic ce samedi au WTA de Cluj-Napoca. D'abord contrainte de terminer son quart de finale face à Seone Mendez (6-7(6)/6-4/6-1) en raison de la pluie qui est tombée hier, l'Allemande a ensuite dû enchaîner avec sa demie contre Aleksandra Krunic. Pas de problème pour cette joueuse expérimentée, ancienne numéro neuf mondiale, qui a passé l'obstacle serbe en 1h18 et deux manches 6-4/6-2. Ainsi, elle s'offre sa deuxième finale en un mois après celle d'Hambourg et aura une nouvelle occasion de renouer avec la victoire, six ans après. Pour cela, elle devra se défaire de Mayar Sherif, tombeuse de la locale du tournoi Mihaela Buzarnescu (7-6(1)/6-4).