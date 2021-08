Tennis : Nuit mitigée pour les favorites, Garcia s’incline

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les courts de l'Ohio n'ont pas été synonymes de victoires pour quelques favorites cette nuit. La numéro 1 mondiale Ashleigh Barty s'est défait en deux manches d'Heather Watson (6-4/7-6). Même résultat pour sa dauphine, Naomi Osaka qui prend le meilleur sur Cori Gauff en 3 sets (4-6/6-3/6-4). Karolina Pliskova, Barbora Krejcikova et Belinda Bencic, respectivement 6, 10 et 11 à la WTA se sont imposées. La première se qualifie aux dépends de Yulia Puntinseva (6-3/6-2), la deuxième face à Dayana Yastremska (6-1/7-6) et la troisième contre Shelby Rodgers (7-6/6-1).

Du côté des déceptions de la nuit, la 3, 5 et 7e mondiale n'ont pas passé le cap du 2e tour. Aryna Sabalenka se fait sortir par Paula Badosa (7 - 5 / 2 - 6 / 6 - 7). La 5ème à la WTA, Elina Svitolina s'incline face à l'Allemande Angelique Kerber (5 - 7/6-2/4 - 6). Et enfin, Iga Swiatek, numéro 7 mondiale n'a rien pu faire face à Ons Jabeur (6 - 3/6 - 3).

Et enfin même destin pour Carolina Garcia qui se fait éliminer par l'Espagnol Garbine Muguruza (6-4/6-3).