Tennis : Nadal s'en sort in extremis

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Pour son entrée en lice au tournoi ATP 500 de Washington, Rafael Nadal a souffert pour l'emporter face au virevoltant Jack Sock 6-2 4-6 7-6(1). Après la perte du premier set, l'Américain s'est rebellé jusqu'à égaliser à une manche partout et réaliser le break d'entrée dans le dernier acte. L'Espagnol ne comptait pas prendre la porte si tôt et a fini par s'adjuger la victoire au jeu décisif. Le Majorquin affrontera Lloyd Harris au troisième tour, vainqueur de Tennys Sandgren 6-4 1-0 ab. Après avoir sorti le tenant du titre Nick Kyrgios, Mackenzie McDonald a éliminé cette nuit Benoît Paire 6-7(6) 6-4 6-4 et poursuivra son parcours face à Ilya Ivashka, tombeur de Grigor Dimitrov 6-2 7-6(4). Ce deuxième tour a aussi vu les éliminations d'Alex de Minaur, Alexander Bublik, Dan Evans et Frances Tiafoe, ainsi que les qualifications de Kei Nishikori et Jannik Sinner.