Tennis : Murray vainqueur, résultats mitigés pour les Américains

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Andy Murray retrouve des couleurs sur les courts californiens. Le Britannique s'est imposé en deux manches contre le Français Adrian Mannarino (6-3/6-2). À domicile, les Américains ont connu des fortunes diverses cette nuit ! Le jeune espoir Brooksby s'est défait en deux sets serrés du Turque Ilkel (7-6/6-4). Même joie pour Escobedo vainqueur de sa rencontre contre le jeune espoir Rune (6-4/6-1). Eubanks et Nakashima n'ont pas dérogé à la règle cette nuit avec eux aussi des victoires contre le Biélorusse Gerasimov (6-3/6-3) et l'Argentin Coria (6-3/6-2). Jack Sock et Denis Kudla n'ont pas eu la même réussite avec des défaites contre Millman en trois manches (5-7/6-4/3-6) et le Chilien Tabilo (6-1/7-6).

Dans l'autre rencontre intéressante de la nuit, Albert Ramos n'a eu besoin que de deux sets pour s'imposer contre l'Italien Musetti (6-1/6-3).