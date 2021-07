Tennis : Monfils et Rublev éliminés d'entrée, ça passe pour Zverev et Tsitsipas

par Arthur Cremers (iDalgo)

si Ugo Humbert et Jérémy Chardy sont parvenus à rallier le deuxième tour du tournoi de tennis olympique, Gael Monfils n'a pas pu faire de même ce matin. Opposé à Ilya Ivashka, leTricolore avait pourtant réagi à la perte du premier set (6-4) en empochant le deuxième (6-4) et en breakant le Biélorusse dans l'ultime round. Finalement, il n'a pas tenu le distance et s'est incliné 7 jeux à 5 malgré trois balles de débreak tardives. Andrey Rublev et Félix Auger-Aliassime le rejoignent au rang des éliminés. Les deux hommes ont chuté en deux manches respectivement face à Kei Nishikori et Max Purcell. En revanche, Stefanos Tsitsipas s'en est sorti face à Philipp Kohlschreiber 6-3/3-6/6-3. Alexander Zverev a quant à lui profité d'une promenade de santé contre Yen-Hsun Lu (6-1/6-3 en 1h de jeu). Sinon, ça passe également pour Karen Khachanov, Hubert Hurkacz ou encore Frances Tiafoe.