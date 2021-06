Tennis : Medvedev trébuche, Zverev s'en sort

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Le tournoi de Halle a perdu sa tête de série numéro une. Daniil Medvedev s'est incliné face à Jan-Lennard Struff 7-6(6) 6-3 lors de son entrée en lice. Malgré une balle de set à 5-4 dans la première manche, le numéro deux mondial n'a pas réussi à contenir la puissance du géant allemand et a pris la porte en un peu plus d'1h30. Les autres favoris se sont mieux illustrés puisque Alexander Zverev et Andrey Rublev se sont qualifiés en battant respectivement Dominik Koepfer 6-4 3-6 6-3 et Karen Khachanov 6-3 7-6(5). Côté Tricolore, les jeunes Ugo Humbert et Arthur Rinderknech rallient le tour suivant, contrairement à Gilles Simon et Gaël Monfils qui n'ont pas réussi à venir à bout de Nikoloz Basilashvili 6-1 3-6 6-4 et Lloyd Harris 6-4 6-4.