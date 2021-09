Tennis : Martic chute, Puntinseva passe

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les têtes de séries ont connu des fortunes diverses aujourd'hui sur les courts de Slovénie. Petra Martic, tête de série numéro 1 s'est inclinée en deux manches contre la Slovène Kaja Juvan (6-3/6-4) et donc ne verra pas le deuxième tour, au contraire de Yulia Putintseva no2 du tournoi. La Kazakh s'est défaite sereinement en deux sets de la Roumaine Cristian (6-4/6-4).

Alison Riske, a eu plus de mal pour se qualifier au tour suivant. L'Américaine s'est qualifiée au dépens de la Slovène Lovric, titulaire d'une wild card en deux manches (7-5/6-3).

Une ancienne pensionnaire du TOP 10 était aussi présente en Slovénie avec Sara Errani. L'Italienne s'est inclinée en deux manches face à l'Ukrainienne Kalinina en deux sets (7-6/6-2) et ne verra donc pas le second tour.

La journée de demain mettra à l'honneur une Française avec Kristina Mladenovic qui affrontera la Croate Konjuh.