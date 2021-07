Tennis : Malgré quatre balles de match, Benoit Paire s'arrête en quarts à Hambourg

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après un huitième de finale bien géré hier, Benoit Paire retrouvait Federico Delbonis en quarts ce vendredi à Hambourg. Bien entré dans son match, le Français a empoché la première manche 6 jeux à 4. Solide par la suite, il n'a pas su convertir ses quatre balles de match obtenues dans le tie-break de la deuxième. C'est finalement en trois sets qu'il a rendu les armes en se faisait breaker au pire des moments. Score final 4-6/7-6(9)/6-4 en faveur de son adversaire Argentin. Mais la plus grosse surprise de la journée est probablement la sortie de route de Stefanos Tsitsipas. Finaliste de Roland-Garros en juin, le Grec a été éliminé dès les quarts sur le terre battue allemande. Opposé à Filip Krajinovic, il a cédé en trois manches malgré le gain de la première (3-6/6-1/6-3). Sinon, les deux autres demi-finalistes du tournoi seront Laslo Djere et Pablo Carreño-Busta, respectivement vainqueurs face à Nikiloz Basilashvili et Dusan Lajovic.