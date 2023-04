Tennis : Les têtes de série confirment leur statut à Monte-Carlo

Tennis : Les têtes de série confirment leur statut à Monte-Carlo













par Edouard Guala (iDalgo) Ce mercredi a été paisible à Monte-Carlo, pour les favoris du moins. Alexander Zverev et Casper Ruud ont parfaitement lancé la journée en prenant le meilleur sur Roberto Bautista-Agut et Botic Van De Zandschulp. L'Allemand s'est imposé 6-4, 6-4 tandis que le Norvégien a gagné 7-5, 7-6. Dans un duel 100% transalpin, Lorenzo Musetti n'a pas fait dans la demi-mesure en gagnant de manière expéditive contre son compatriote Luca Nardi (6-0, 6-0 en 52 minutes). Enfinn Daniil Medvedev a disposé de Lorenzo Sonego. Le numéro 5 mondial n'a eu besoin que de deux sets, conclus 6-3, 6-2. Holger Rune, Matteo Berrettini et Taylor Fritz ont également validé leur billet pour la suite de la compétition.