Tennis : Les joueurs russes et biélorusses exclus du tournoi de Wimbledon

(Actualisé avec officialisation)

20 avril (Reuters) - Les joueurs de tennis russes et biélorusses ne seront pas autorisés à participer au prochain tournoi de Wimbledon, ont annoncé mercredi les organisateurs du Grand Chelem londonien, qui souhaitent s'inscrire dans les efforts pour isoler la Russie et condamner l'invasion de l'Ukraine lancée le 24 février dernier.

"Nous sommes conscients que c'est difficile pour les individus concernés", souligne Ian Hewitt, président du All England Lawn Tennis Club (AELTC), organisateur du tournoi de Wimbledon, cité dans un communiqué.

"Nous avons soigneusement examiné les autres possibilités (...) mais, étant donné la grande notoriété du tournoi, l'importance d'empêcher que le sport soit utilisé pour promouvoir le régime russe et nos préoccupations plus larges concernant la sécurité du public et des joueurs (...) nous pensons qu'il s'agit de la seule option praticable", poursuit-il.

Cette décision - une première depuis la Seconde Guerre mondiale, avec l'exclusion des joueurs allemands et japonais - va empêcher plusieurs joueurs du top 20 ATP et WTA de s'aligner sur le gazon londonien, notamment les Russes Daniil Medvedev (no2 mondial), Andreï Roublev (no8 mondial) et Anastasia Pavlyuchenkova (no15 mondiale), ainsi que les Biélorusses Aryna Sabalenka (no4 mondiale) et Victoria Azarenka (no18 mondiale).

Les instances du tennis mondial (ATP, WTA et la fédération internationale) ont annoncé début mars que les Russes et Biélorusses pouvaient continuer de participer à des tournois à titre individuel, mais pas sous le drapeau de leur pays.

Les équipes nationales des deux pays avaient cependant été interdites de toutes les compétitions internationales par équipes, comme la Coupe Davis par exemple.

(Reportage Sudipto Ganguly à Bombay, Shrivathsa Sridhar à Bangalore, avec la contribution de Simon Evans ; version française Elena Vardon; édité par Kate Entringer)