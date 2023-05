Tennis : Les Américaines déroulent tandis que les Françaises assurent le minimum à Roland-Garros

Tennis : Les Américaines déroulent tandis que les Françaises assurent le minimum à Roland-Garros













par Milo Langro (iDalgo) Bilan mitigé pour les Françaises aujourd'hui sur les courts de Roland-Garros. Alice Robbe, Fiona Ferro et Elsa Jacquemot se sont imposées non sans mal face à leurs adversaires tandis que Chloé Paquet, Margaux Rouvroy et Nina Radovanovic se sont inclinées. Quatre des cinq Américaines engagées aujourd'hui se sont également défaites de leurs adversaires sans trop de problème. Tamara Zidanšek a dominé sans soucis Anastasia Zakharova 6-2, 6-2 après s'être fait peur leur du premier set 3-6. Camilia Osorio s'est baladée face à Sesil Karatantcheva 6-0, 6-1. Sachia Vickery est donc la seule américaine éliminée de la journée après sa défaite en 3 sets face à Dayana Yastremska 2-6, 7-5, 3-6. Les qualifications continuent dès demain matin à partir de 11 heures.