Tennis : La suspension de Halep pour dopage réduite à neuf mois par le TAS

GENÈVE, 5 mars (Reuters) - L'ancienne numéro un mondiale de tennis Simona Halep a vu mardi sa suspension pour dopage de quatre ans réduite à neuf mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans une décision qui sonne comme une victoire puisqu'elle permet à la Roumaine de retrouver immédiatement la compétition. "Le TAS a décidé à l'unanimité que la période de suspension de quatre ans imposée par le Tribunal indépendant de l'ITF (la Fédération internationale de tennis) devait être réduite à une période de suspension de neuf (9) mois à compter du 7 octobre 2022, période qui a expiré le 6 juillet 2023", a déclaré le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans un communiqué. Simona Halep avait initialement écopé d'une suspension de quatre ans en octobre 2022 pour deux violations du code antidopage. La joueuse de 32 ans, victorieuse de Roland-Garros 2018 et de Wimbledon 2019, avait été testée positive lors de l'US Open 2022 au roxadustat - un produit interdit qui stimule la production de globules rouges dans le sang. A lire aussi... La deuxième violation concernait son passeport biologique, basé sur le suivi de variables biologiques permettant de déceler indirectement les effets du dopage, qui avait présenté des irrégularités l'année dernière. Simona Halep avait nié vigoureusement les accusations à son encontre, plaidant une contamination en ingérant des compléments alimentaires concernant son contrôle positif à l'US Open 2022. Le TAS a estimé que Halep, bien qu'ayant manqué de précautions en ingérant ces compléments alimentaires, n'était pas pleinement responsable de la violation. Quant aux irrégularités sur le passeport biologique, le TAS a expliqué que la prise de sang en question en fin d'année 2022 avait été collectée peu après une opération et que Simona Halep avait annoncé à l'époque qu'elle ne jouerait plus de la saison. La 123e édition de Roland-Garros se tiendra du 20 mai au 9 juin. (Rédigé par Gabrielle Tétrault-Farber, version française Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)