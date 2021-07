Tennis : Kudla qualifié pour le deuxième tour à Los Cabos, le jeune Nakashima également

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Le premier tour du tournoi de Los Cabos débutait cette nuit. Si le plateau est déserté par les gros poissons, cela est l'occasion pour de plus jeunes joueurs de briller. Ça a été le cas pour Brandon Nakashima. Le jeune Américain de 19 ans s'est défait de Jeffrey Jhon Wolf en trois sets (6-3/6-7/6-2) et aura l'occasion de se frotter à l'expérimenté Sam Querrey, tête de série no4, au deuxième tour. Denis Kudla, son compatriote, s'est lui aussi qualifié pour la suite en venant à bout de Thanasi Kokkinakis après 3h13 de jeu. Score final 4-6/7-6/7-6 pour celui qui avait atteint les seizièmes de finale à Wimbledon. Sinon, un troisième joueur originaire des États-Unis s'est qualifié du côté du Mexique. En effet, Steve Johnson s'est débarrassé du local de la compétition Gerardo Lopez Villasenor en deux manches, après avoir bataillé dans la première (7-6/6-2). Sinon, Bolt, Ofner et Donskoy se sont respectivement imposés face à Seppi, Rodionov et Jung.