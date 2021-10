Tennis / Indian Wells : Garcia au second tour, Clijsters n’y arrive pas

par Adrien Verger (iDalgo)

Le premier tour du WTA d'Indian Wells se terminait cette nuit en Californie. Seule représentante française de la journée, Caroline Garcia, 59e joueuse mondiale, s'est imposée contre la Balge Flipkens (132e) en trois sets 5-7 6-4 6-0. Concédant d'entrée son service, la Française avait pourtant réussi à débreaker à 4-3, mais sur sa première occasion, la Belge concluait la première manche sur un break blanc. Le deuxième set était remporté par Garcia, breakant à deux reprises son adversaire. La dernière manche, gagnée 6-0 était une formalité. Au second tour, elle affrontera l'Américaine Cori Gauff (19e). Une autre Belge, Kim Clijsters, n'a su non plus trouver la faille contre Siniakova (53e) avec une défaite 1-6 6-2 2-6. La joueuse de 38 ans n'a toujours pas gagné de match depuis son retour l'an dernier.