Tennis : Impressionnant face à Karen Khachanov, Alexander Zverev est champion olympique

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après avoir terrassé Novak Djokovic en demi-finale du tournoi olympique de tennis en simple, Alexander Zverev était en démonstration ce dimanche pour obtenir la médaille d'or. Opposé au Russe Karen Khachanov, l'Allemand n'a jamais vraiment été inquiété et a empoché le premier set 6 jeux à 3 en ne concédant qu'une petite balle de break. La deuxième manche a été encore plus dominée par le joueur de 24 ans puisqu'il se l'est octroyée 6-1 en étant parfait sur sa mise en jeu. Vainqueur de plusieurs Masters 1000, du Masters de fin d'année mais aussi finaliste en Grand Chelem, il est désormais champion olympique. Dans l'autre finale du jour, en double mixte, la paire Russe Pavlyuchenkova/Rublev s'est imposée face au duo de compatriotes composé de Vesnina et Karatsev. Score final 6-3/6-7(5)/13-11 après super tie-break.