Tennis : Hurkacz domine Medvedev et rejoint les quarts

par Baptiste Marin (iDalgo)

Hubert Hurkacz s'est qualifié mardi pour les quarts de finale de Wimbledon après sa victoire en cinq manches sur Daniil Medvedev (2-6, 7-6, 3-6, 6-3, 6-3). Tête de série no14, le Polonais était mené 2 sets à 1 lorsque la rencontre a été interrompue hier sur le Court no2 en raison de la pluie. Déplacé sur le Centre Court, Medvedev a connu une très mauvaise reprise en concédant le break et la quatrième manche dès son premier jeu de service. Breaké lors du troisième jeu, le Russe a fait la course derrière sans réussir à inquiéter Hurkacz sur ses engagements. Le Polonais s'est offert le match en prenant une seconde fois le service de Medvedev dans la dernière manche. Vainqueur à Miami cette saison, Hubert Hurkacz affrontera demain Roger Federer et disputera son premier quart de finale en Grand Chelem. Grosse déception pour Daniil Medvedev, le Russe devra patienter avant de remporter son premier Grand Chelem et loupe l'occasion de prendre la première place mondiale à Novak Djokovic.