Tennis : Fortunes diverses pour les Bleus au tirage au sort, Djokovic et Osaka épargnés

par Baptiste Marin (iDalgo)

Les tableaux du tournoi olympique de tennis ont été dévoilés ce jeudi. Les Français ont été plutôt épargnés par le tirage au sort. Gaël Monfils, tête de série no10, sera opposé à Ilya Ivashka, 66e mondial. Hugo Humbert affrontera lui l'Espagnol Pablo Andujar. Gilles Simon et Jérémy Chardy auront aussi leur mot à dire en débutant leur tournoi face à Barrios et Gerasimov, deux joueurs classés au-delà du top 50 mondial.

Chez les filles, la tâche s'annonce plus délicate. Alizé Cornet affrontera Karolina Pliskova, récente finaliste à Wimbledon. Kristina Mladenovic se mesurera à Paulo Badosa, 29e joueuse mondiale. Carolina Garcia sera opposée à Donna Vekic alors que Fiona Ferro pourrait retrouver Ashleigh Barty, no1 mondiale, au deuxième tour. Grandissime favori du tableau masculin, Novak Djokovic débutera face à Hugo Dellien. Numéro 2 mondial, Daniil Medvedev aura un premier tour piège face au Kazakh Alexander Bublik. Tenant du titre, Andy Murray sera opposé à Félix Auger-Aliassime. La Japonaise Naomi Osaka démarrera face à Saisai Zheng dans le tableau féminin. Ashleigh Barty commencera son tournoi par un premier tour abordable face à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 48e au classement WTA.