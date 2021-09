Tennis : Fernandez surprend Osaka

par Martin Schmuda (iDalgo)

La Reine de Flushing Meadows est déchue. Naomi Osaka s'est inclinée au bout de la nuit new-yorkaise face à la jeune Leylah Fernandez 5-7 7-6(2) 6-4 en un peu plus de deux heures de jeu. La 3e joueuse mondiale semblait pourtant en contrôle alors qu'elle servait pour le match à 7-5 6-5. Puis le bras s'est tendu, le coup droit ne passait plus et la Canadienne en a profité pour revenir dans la partie au jeu décisif. Avec le break d'entrée en poche dans le dernier acte, la Québécoise a ensuite résisté aux assauts de la tenante du titre jusqu'à laisser éclater sa joie au moment de s'imposer. Pour son premier huitième de finale en Grand Chelem, Fernandez affrontera une ancienne championne en la personne d'Angelique Kerber, tombeuse de Sloane Stephens 5-7 6-2 6-3. Dans le reste du tableau, qualifications des principales favorites : Aryna Sabalenka, Elina Svitolina, Simona Halep et Barbora Krejcikova. Enfin, Garbine Muguruza a remporté un combat acharné face à Victoria Azarenka 6-4 3-6 6-2.