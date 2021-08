Tennis : Expéditive, Danielle Collins rejoint Daria Kasatkina en finale à San José

par Arthur Cremers (iDalgo)

Les deux futures finalistes du WTA de San José n'avaient pas de temps à perdre cette nuit en demi-finales. D'abord, Daria Kasatkina, pourtant opposée à Elise Mertens (no17 mondiale), a évincé la Belge en deux manches 6-3/6-2 et un peu plus d'1h20 de jeu. Tombeuse de Caroline Garcia au deuxième tour, la Russe affrontera Danielle Rose Collins en finale. Cette dernière n'a fait qu'une bouchée de la Croate Ana Konjuh en empochant le premier set 6 jeux à 0 en 22 minutes puis en confirmant l'ascendant pris en remportant le second 6-2. Vainqueure du tournoi de Palerme il y a deux semaines, l'Américaine confirme sa grande forme du moment mais ne partira pas favorite ce dimanche. En effet, elle s'est inclinée lors des deux face à face contre Kasatkina en 2018 puis en février dernier.