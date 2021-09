Tennis : Domination totale de la Team Europe

par Adrien Verger (iDalgo)

Après une première journée déjà nettement à leur avantage, les tennismen de la Team Europe ont poursuivi leur démonstration cette nuit à Boston face au reste du monde . Tsitsipas a d'abord dominé Nick Kyrgios en deux sets 6-3 6-4 (1h27 de jeu). Dans la foulée, Alexander Zverev est venu à bout de l'Américain John Isner à l'issue d'un combat en 2h21 de jeu. Après deux premiers sets se terminant au jeu décisif, les deux acteurs ont dû se départager dans un super tie-break. A ce petit jeu-là, l'Allemand est sorti vainqueur 10 points à 5. Ensuite, Medvedev a facilement disposé de Denis Shapovalov 2 sets 0 sur le score de 6-4 6-0 en 1h16. Enfin, le double, opposant Rublev et Tsitsipas à Isner et Kyrgios, a vu la Team Europe l'emporter en 3 sets 6-7(8) 6-3 10-4 dans le jeu décisif. La Team Europe mène 11-1 et n'a besoin que d'une victoire supplémentaire pour l'emporter.