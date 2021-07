Tennis : Djokovic éteint Shapovalov et rejoint Berrettini en finale

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Novak Djokovic reste invaincu en Grand Chelem cette année. Le numéro un mondial a écoeuré Denis Shapovalov 7-6(3) 7-5 7-5 en 2h47 de jeu. Alors que le Canadien a fait un départ canon, il a craqué au moment de conclure sur son service à 5-4 dans la première manche. Le Serbe s'est montré chirurgical sur les points importants pour remporter le jeu décisif. Dans le deuxième set, les deux hommes se sont tenus tête jusqu'à ce que le 12e joueur mondial s'écroule sur son engagement à cinq jeux partout. Le Djoker s'est contenté de maîtriser la fougue de son adversaire pour garder les commandes de la rencontre. Rebelote dans le troisième où le scénario s'est répété, pour le plus grand malheur du Nord-Américain. Djokovic se qualifie pour une 30e finale en Majeur, sa 7e sur le gazon londonien et il tentera de rejoindre Federer et Nadal à 20 titres du Grand Chelem.