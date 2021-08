Tennis : Coup double pour Collins

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

La Californie réussit bien à Danielle Collins avec la victoire finale au WTA 500 de San José. Deuxième titre en carrière pour la joueuse après celui glané à Palerme deux semaines plus tôt. La 36ème joueuse mondiale a disposé au terme d'un match disputé de Daria Kasatkina en trois sets (6-3/6-7/6-1) et 2 h 20 de jeu. Exténuée à la fin du match, l'Américaine avait même servi pour le gain de la rencontre dans le deuxième set. Mais la Russe a résisté, et a même sauvé cinq balles de match pour remporter la deuxième manche au tie-break (12 points à 10). Le sursaut d'orgueil de la 31ème joueuse mondiale n'a pas été suffisant . La gagnante du jour accélère dans le troisième set pour terminer sur un score sévère de 6-1.

Grâce à cette victoire, la Floridienne rentre dans le top 30 à la WTA avec la 28ème place.