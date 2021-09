Tennis / Chicago : Muguruza et Jabeur au troisième tour

par Martin Schmuda (iDalgo)

Tête de série numéro deux du tableau de Chicago, Garbine Muguruza s'est imposée sans trembler face à l'Américaine Ann Li 6-4 6-4 au deuxième tour. L'Espagnole ne s'est pas laissée dépasser par la puissance de son adversaire et s'est contentée de rester solide dans les moments importants pour l'emporter. Elle accède déjà aux huitièmes de finale, comme Ons Jabeur qui a corrigé Su-Wei Hsieh 6-1 6-0 en 46 minutes de jeu. La Tunisienne n'a fait qu'une bouchée de l'expérimentée Taïwanaise grâce à son service et son coup droit. Dans l'autre partie de tableau, on connaît la première affiche du troisième tour : Elise Mertens, tombeuse de Dayana Yastremska 6-1 6-3, affrontera Danielle Collins qui s'est sortie in extremis du piège tendu par Misaki Doi 4-6 6-3 7-5.