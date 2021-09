Tennis / Chicago : 0 pointé pour les Françaises, Clijsters cale pour son retour

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Pas de victoires françaises cette nuit sur les courts de Chicago. Alizé Cornet s'est inclinée en deux manches face à l'Ukrainienne Yastremska 7-5/6-1. Pas de réussite également pour Caroline Garcia également en lice cette nuit avec une lourde défaite contre la Japonaise Hontama classée au 200e rang à la WTA. La 55e mondiale perd en 2 manches 6-3/6-0 face à la joueuse issue des qualifications.

Kim Clijsters rate son retour à la compétition en s'inclinant face à la Taïwanaise Su-Wei Heish en 3 sets (3-6/7-5/3-6). L'ex numéro 1 mondiale qui n'a pas disputé un tournoi depuis plus d'an a peiné physiquement dans une rencontre de plus de 2 h 20.

Dans les autres matchs de la nuit, résultats contrastés pour les Américaines. Madison Keys abandonne contre la Biélorusse Sasnovich dans la deuxième manche. Danielle Collins se défait de la Belge Flipkens en deux sets (6-4/6-2). Et enfin, Ali et Rodgers s'imposent respectivement contre Cabrera (6-2/6-1) et Vekic (6-3/6-1).