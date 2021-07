Tennis : Caroline Garcia continue sa route à Lausanne

par Baptiste Marin (iDalgo)

Caroline Garcia a parfaitement réussi son entrée en lice au tournoi de Lausanne. La Française s'est qualifiée mercredi pour les huitièmes de finale après sa victoire en deux manches (6-3, 6-3) sur la Roumaine Alexandra Dulgheru. La Tricolore a pris à six reprises la mise en jeu de son adversaire. Au prochain tour, Caroline Garcia affrontera l'Australienne Astra Sharma. La 128e joueuse mondiale s'est imposée en trois manches face à la Tchèque Kristyna Pliskova. Dans les autres rencontres de la journée, la Russe Kamilla Rakhimova a dominé la Néerlandaise Arantxa Russ et rejoint Clara Burel en huitième de finale. Tombeuse de Gracheva, la Luxembourgeoise Minella tentera de créer l'exploit face à Tamara Zidansek, tête de série no1 à Lausanne. En raison de la pluie, la rencontre entre la Suissesse Teichmann et la Belge Zanevska se terminera demain. La Belge menait (6-3, 2-6, 2-1) avant l'interruption de la partie.