Tennis : Brooksby jouera sa première finale à Newport face au revenant Anderson

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Ce soir, les demi-finales du tournoi ATP de Newport avaient lieu de l'autre côté de l'Atlantique. À partir de 19h, Kevin Anderson croisait le fer avec la tête de série no1 Alexander Bublik. Et c'est le sud-Africain qui s'en est sorti. Malgré la perte du premier set, Anderson a réagi et remporté le deuxième au tie-break avant de breaker son adversaire Kazakh à 5 jeux partout dans l'ultime round. Score final 4-6/7-6(3)/7-5 en faveur de l'ancien no5 mondial qui retrouvera Jenson Brooksby en finale. Auteur d'une très belle semaine, le jeune Américain de 20 ans s'est défait de Jordan Thompson en deux manches 6-3/7-6(3) et connaîtra la première finale de sa carrière sur le circuit professionnel principal.