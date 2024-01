Tennis / Brisbane : Trois balles de match n'auront pas suffi à Nadal qui sort par la petite porte

par Sebastien Salpietro (iDalgo) C'est une déception pour Rafael Nadal ! L'Espagnol a perdu son quart de finale de l'ATP Brisbane face à Jordan Thompson (7-5, 6-7, 3-6). Après avoir remporté le premier set, le taureau de Manacor a eu une balle de match à 6-5 et deux autres dans le tie-break du second set pour l'emporter. Malheureusement, il n'a pas su les convertir et il a cédé la seconde manche à son adversaire. D'ailleurs, c'est un événement dont il ne s'est jamais remis puisqu'il n'a pas été en mesure de rivaliser dans la dernière manche. Cette défaite empêche ainsi Rafael Nadal d'accéder aux demi-finales que l'Américain disputera face Grigor Dimitrov, vainqueur de Rinky Hijikata en deux manches (6-1, 6-4) au tour précédent, tout comme Holger Rune qui a battu James Duckworth (6-2, 7-6).