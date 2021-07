Tennis : Berrettini file en finale de Wimbledon

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

À 25 ans, Matteo Berrettini s'est qualifié pour sa première finale de Grand Chelem après sa victoire en quatre sets et 2h40 de jeu sur Hubert Hurkacz en demi-finale de WImbledon 6-3 6-0 6-7(3) 6-4. Mené 2-3 balle de break sur son service dans le premier, le Transalpin a profité de la fragilité de son adversaire pour inscrire onze jeux consécutifs. Le Polonais s'est repris dans le troisième set remporté au jeu décisif, avant de lâcher son service dès l'entame de la quatrième manche. Le neuvième joueur mondial s'est montré très solide pour maintenir son avance jusqu'à conclure la rencontre et serrer le poing vers son clan. Il est le premier Italien de l'histoire en finale de Wimbledon hommes et femmes confondus, ainsi que le premier Italien à un succès d'un titre du Grand Chelem depuis Adriano Panatta qui avait remporté Roland-Garros en 1976.