Tennis : Auger-Aliassime créer la surprise en éliminant Roger Federer

Crédit photo © Reuters

par Mikael Mazaleyrat (iDalgo)

Le Canadien Felix Auger-Aliassime a réalisé une magnifique performance en prenant le meilleur sur Roger Federer ce mercredi sur le gazon de Halle. Le 20e mondial s'est imposé en trois manches 4-6 6-3 6-2 au terme d'un match de très haut niveau. Federer a bien tenu dans cette partie avant de flancher physiquement et de s'écrouler légèrement face à la fougue de son jeune adversaire. A signaler également l'élimination de Corentin Moutet face à Philipp Kohlschreiber (6-4 7-6), les espoirs français reposent désormais sur Ugo Humbert et Arthur Rinderknech dans le tournoi allemand. Voici les résultats des deux autres matchs de la journée : Rublev 6-4 6-4 Thompson et Giron 6-7 6-3 6-4 Struff.