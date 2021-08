Tennis : Ashleigh Barty assure à Cincinnati, Naomi Osaka éliminée

par Baptiste Marin (iDalgo)

La no1 mondiale Ashleigh Barty s'est facilement qualifiée, ce jeudi, pour les quarts de finale du tournoi de Cincinnati. L'Australien a disposé de Victoria Azarenka en deux manches (6-0, 6-2). Barty sera opposée à la Tchèque Barbora Krejcikova, tombeuse de l'Espagnole Garbiñe Muguruza (6-1, 7-6[5], 6-2). En difficulté ces dernières semaines, la Japonaise Naomi Osaka, tête de série no2, s'est inclinée face à la Suissesse Jil Teichmann (3-6, 6-3, 6-3). Karolina Pliskova et Petra Kvitova ont déroulé pour rejoindre les quarts de finale. Les Tchèques ont respectivement dominé Jessica Pegula (6-4, 7-6[5]) et Ons Jabeur (6-1, 6-2). Médaillée d'or à Tokyo, Belinda Bencic s'est aussi qualifiée pour les quarts de finale, profitant de l'abandon de Karolina Muchova (7-5, 2-1 a.b.). L'Allemande Angelique Kerber et l'Espagnole Paula Badosa ont aussi décroché leur ticket pour le prochain tour.