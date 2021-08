Tennis : Anett Kontaveit s'impose à Cleveland

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Anett Kontaveit en gagnante dans l'Ohio. L'Estonienne a remporté le deuxième titre de sa carrière face à la Roumaine Irina-Camelia Begu (7-6/6-4), après celui glané en 2017 à Bois-le-Duc. La numéro 30 à la WTA a toujours fait la course en tête jusqu'à breaker la première dans le 6e jeu (4 - 2). Pourtant, la Roumaine, menée 5 - 2 ne lâche pas et refait son break de retard pour égaliser à 5-5. Le sort de la première manche se décide alors au tie-break où la vainqueur du jour à les nerfs plus solides pour s'imposer 7 points à 5.

Dans le second set, le même scénario se répète et Irina-Camelia Begu se fait breaker lors du 4e jeu (3 - 1). Mais cette fois-ci, la native de Tallinn ne craque pas et conserve son break d'avance pour finalement s'imposer 6 - 4 lors de la dernière manche.

De bons augures pour les deux joueuses alors que l'US Open, le dernier grand chelem de la saison débute ce lundi.