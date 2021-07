Tennis : Alexander Zverev domine Novak Djokovic et défiera Karen Kachanov en finale pour le titre

par Baptiste Marin (iDalgo)

Sensation à Tokyo ! Alexander Zverev est venu à bout de Novak Djokovic, grandissime favori du simple messieurs, vendredi, en demi-finales du tournoi olympique (1-6, 6-3, 6-1). Dominé en début de rencontre, l'Allemand a remporté 10 des 11 derniers jeux pour s'adjuger l'une des plus grandes victoires de sa carrière. Le finaliste du dernier US Open était d'ailleurs très ému à la fin de ce match. Grosse déception pour Djokovic qui espérait décrocher sa première médaille d'or aux JO. Le no1 mondial essaiera de se consoler en disputant la demi-finale du mixte en compagnie de sa compatriote Nina Stojanovic. Ils seront opposés aux Russes Aslan Karatsev et Elena Vesnina. De son côté, Alexander Zverev défiera dimanche le Russe Karen Kachanov pour le sacre olympique. Tombeur d'Ugo Humbert en quarts, le 25e joueur mondial s'est facilement débarrassé de l'Espagnol Pablo Carreño Busta (6-3, 6-3) en 1h19 de jeu.