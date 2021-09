Tennis : Alcaraz fait tomber Tsitsipas

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Une star est née cette nuit sur le Arthur Ashe Stadium. Carlos Alcaraz a renversé le 3e joueur mondial Stefanos Tsitsipas 6-3 4-6 7-6(2) 0-6 7-6(5) en plus de quatre heures de jeu. Après un départ diesel (3-6 0-3), le Grec a lancé la machine en inscrivant 11 des 14 jeux suivants pour se retrouver à un point de mener deux sets à un. Le prodige de 18 ans a retourné la situation (2-5 puis 6-5) pour rebasculer en tête et enflammer le public new-yorkais. Touché dans sa fierté, Tsitsipas réagissait violemment pour emmener le match dans un dernier acte. L'Espagnol a résisté jusqu'au tie-break où il a pris son destin en main et s'est révélé au monde en signant un exploit retentissant. Alcaraz va disputer son premier huitième de finale face à Peter Gojowczyk, qui fera lui aussi sa première apparition en deuxième semaine de Majeur. En dehors des qualifications de Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime et Diego Schwartzman, Andrey Rublev a lui pris la porte au troisième tour face à Frances Tiafoe 4-6 6-3 7-6(8) 4-6 6-1.