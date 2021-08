Tennis : Alcaraz et Ymer dans le dernier carré

par Martin Schmuda (iDalgo)

On connaît les affiches du dernier carré au tournoi ATP 250 de Winston-Salem. Le jeune espoir Carlos Alcaraz s'est imposé en quart de finale face au local Marcos Giron 7-6(2) 6-2. L'Espagnol n'est pas tombé dans le piège tendu par son adversaire et a accéléré dans le jeu décisif de la première manche pour basculer en tête. Le 54e joueur mondial a déroulé son jeu dans le deuxième set pour l'emporter. Alcaraz va disputer sa troisième demi-finale de l'année sur le circuit professionnel face à Mikael Ymer. Le Suédois a renversé Frances Tiafoe 6-7(2) 6-2 6-3 en 2h15 de match. Les deux joueurs tenteront d'obtenir leur billet pour leur première finale dans un tournoi sur surface dure, à quelques jours du début de l'US Open. L'autre rencontre opposera le Biélorusse Ilya Ivashka et le Finnois Emil Ruusuvuori.