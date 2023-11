Tempête Ciaran: Un salarié d'Enedis mort dans le cadre d'une intervention

(Reuters) - Un salarié d'Enedis mobilisé dans le cadre d'une intervention après le passage de la tempête Cairan est décédé à Pont-Aven (Finistère), a annoncé dimanche le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité dans un communiqué. "Les circonstances précises de cet accident ne sont pas encore connues", a ajouté Enedis, qui indique avoir appris le décès samedi soir. Une cellule de soutien psychologique sera mise en place et un temps de recueillement sera observé lors de la prise de travail dimanche, poursuit l'entreprise, qui dit avoir mobilisé 3.400 salariés pour faire face aux dégâts des tempêtes Ciaran et Domingos. Sur X, anciennement Twitter, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a adressé ses condoléances, précisant que le salarié décédé était "venu en renfort de Midi-Pyrénées". Au total, trois personnes sont mortes après le passage de la tempête Ciaran dans l'hexagone. Près de 137.000 foyers sont toujours privés d'électricité, principalement en Bretagne et en Normandie, a annoncé Enedis. Après Ciaran, la France a fait face au passage de la tempête Domingos dans la nuit de samedi à dimanche. Plus de 160.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche matin, a annoncé Enedis. Les principaux départements touchés sont la Charente, la Charente-Maritime et la Gironde. Météo-France a placé sept départements en vigilance orange aux crues pour la journée de dimanche et huit cours d'eau en vigilance orange crues. (Reportage par Zhifan Liu)