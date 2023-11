Tempête Ciaran : 1,2 million de foyers privés d'électricité

PARIS (Reuters) - La tempête Ciaran a fait souffler des vents de près de 200 km/h dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'ouest de la France, privant d'électricité 1,2 million de foyers et faisant deux blessés légers dans le Finistère, où toute circulation est interdite sur les routes. Seul le département de la Manche reste placé en vigilance rouge alors que le Finistère et les Côtes d'Armor sont revenus en vigilance orange, a annoncé Météo France. Le vent souffle violemment au-delà du seul Nord-Ouest et un chauffeur routier est mort dans l'Aisne apparemment en raison de la chute d'un arbre sur son camion, a dit le ministre des Transports, Clément Beaune. Quelque 1,2 million de foyers sont privés d'électricité, dont 780.000 en Bretagne, a annoncé jeudi matin Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. "La tempête Ciaran va continuer de se décaler lentement vers le nord du pays en cours de journée", a annoncé Météo France sur son site internet. De violentes rafales ont été enregistrées durant la nuit de mercredi à jeudi, notamment dans les départements placés en vigilance rouge, précise le service météorologique qui a relevé des "rafales de vent exceptionnelles sur la Bretagne" et des "records absolus" battus avec un pic enregistré à 193 km/h à Plougonvelin dans le Finistère. La moitié des foyers du Finistère sont privés d'électricité, a annoncé le préfet du département, Alain Espinasse, sur RTL, en faisant aussi état de deux blessés légers. Le préfet a également annoncé avoir pris "une mesure d'interdiction générale de circulation". "On a de très gros problèmes de circulation sur le réseau routier et notamment le réseau secondaire, avec des arbres en travers, des arbres qui menacent de tomber, avec des branches, du mobilier urbain parfois", a déclaré Alain Espinasse. Un homme est mort dans un accident de la route dans l'Aisne "en raison du vent", a dit le ministre des Transports, Clément Beaune. "Il y a eu cette nuit, semble-t-il, un chauffeur routier, qui en raison du risque de vent est décédé dans un accident de la route dans l'Aisne avec un arbre tombé sur le camion, on aura les détails un peu plus tard", a-t-il déclaré sur franceinfo. (Rédigé par Camille Raynaud et Zhifan Liu)