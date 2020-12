Tempête Bella : Chutes de neige et coupures de courant dans le centre de la France

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Jusqu'à 70 cm de neige sont attendus sur une partie du Massif central qui fait face lundi à un épisode neigeux "remarquable" lié au passage de la tempête hivernale Bella qui a engendré des coupures de courant dans le centre de la France.

Entre 20 et 50 cm de neige sont tombés depuis dimanche soir sur le Cantal et le Puy-de-Dôme, placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France de même que les départements de la Corrèze, de l'Aveyron et de la Lozère.

Dans le nord de ce département, entre 20 et 50 cm de neige sont tombés, selon le dernier bulletin de Météo France.

La couche de neige est susceptible d'atteindre, d'ici ce lundi soir, une épaisseur supérieure à 50-70 cm au-dessus d'une altitude de 800 à 900 mètres, selon l'organisme de météorologie.

Associées à un vent de sud soutenu, les chutes de neige donneront lieu à la formation de congères et à d'importantes accumulations en montagne susceptibles d'entraîner des coulées de neige, a prévenu Météo France.

D'après Enedis, la filiale d'EDF chargée de la distribution d'électricité, 18.000 clients dans le centre de la France étaient impactés par les chutes de neige.

Dimanche, déjà 18.000 foyers sur la façade nord-ouest du pays avaient été privés d'électricité à la suite du passage de la tempête Bella qui a entraîné des vents violents.

Météo France a aussi placé les départements du Var, de la Corse-du-Sud, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange pour vagues-submersion.

(Blandine Hénault, édité par Henri-Pierre André)