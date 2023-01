Temenos : Démission du DG, baisse du bénéfice trimestriel

par John Revill

ZURICH (Reuters) - Temenos a annoncé lundi le départ de son directeur général Max Chuard, qui était sous la pression d'actionnaires activistes, et la recherche d'un successeur à ce dernier après une nouvelle baisse de ses résultats trimestriels.

A la Bourse de Zurich, l'action Temenos, qui a perdu la moitié de sa valeur au cours des 12 derniers mois, bondissait de 6,39% à 60,56 francs contre un gain de 0,12% pour le Stoxx 600 vers 10h00 GMT.

Max Chuard, à la tête de l'éditeur de logiciels bancaires depuis 2019, était notamment contesté par le fonds activiste Petrus Advisers, qui a salué son départ.

Petrus Advisers juge cependant que la nomination du président du conseil d'administration Andreas Andreades au poste de DG par intérim n'est pas satisfaisant, l'investisseur britannique ayant par le passé réclamé également le départ de ce dernier.

"La transition en matière de leadership telle que proposée par Temenos ne répond pas à nos demandes", écrit Petrus dans un communiqué.

"Andreades est toujours au pouvoir: avec le poste réuni proposé de directeur général par intérim et de président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires et jusqu'à ce qu'un nouveau directeur général soit trouvé, Andreades (...) aura un rôle encore plus puissant à jouer dans les mois à venir", poursuit l'investisseur britannique.

Temenos a fait état d'une d'un repli de 27% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre et d'une marge Ebit ajustée (bénéfice avant intérêts et impôts) de 34% contre 44% un an plus tôt.

Les résultats du groupe pour l'ensemble de l'année sont ressortis conformes aux dernières attentes. Temenos avait renoncé à ses prévisions annuelles initiales au trimestre précédent après une forte chute du bénéfice au troisième trimestre qui s'était traduite par une baisse de sa capitalisation boursière de 900 millions de francs en octobre.

(Reportage John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)