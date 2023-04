Teleperformance veut acquérir Majorel pour 3 MdsE, le titre chute

PARIS, 26 avril (Reuters) - Teleperformance a annoncé mercredi vouloir acquérir son concurrent Majorel au prix de 30 euros par action, soit un montant total de trois milliards d'euros. Le spécialiste français des centres d'appel indique dans un communiqué que les actionnaires majoritaires de Majorel se sont engagés à apporter leurs titres Majorel à l'offre. A la Bourse de Paris, Teleperformance chutait de plus de 11% dans les premiers échanges. Le cours de l'action Majorel était réservé et indiqué en hausse de plus de 43% à la Bourse d'Amsterdam. (Rédigé par Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)