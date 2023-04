Teleperformance veut acquérir Majorel, le titre chute

(Actualisé avec précisions) PARIS, 26 avril (Reuters) - Teleperformance a annoncé mercredi vouloir acquérir son concurrent Majorel pour trois milliards d'euros dans le cadre d'une opération en titres et en numéraire, qui se traduira notamment par l'émission de nouvelles actions du spécialiste français des centres d'appel. Teleperformance propose un prix de 30 euros par action ou 0,1382 action par titre apporté pour l'intégralité du capital de sa cible. Il précise dans un communiqué que les actionnaires majoritaires de Majorel, Bertelsmann et Saham, se sont engagés à apporter leurs titres à l'offre. Bertelsmann et Saham, qui possèdent chacun près de 40% du capital de Majorel, ont choisi la partie de l'offre en titres et pourraient obtenir jusqu'à 4,6 millions d'actions nouvelles de Teleperformance. Ils détiendraient ainsi jusqu'à 7,2% du capital du groupe français. A la Bourse de Paris, Teleperformance chutait de plus de 12% à 178,75 euros vers 07h45 GMT. L'action Majorel bondissait pour sa part de 38,4% à 29 euros au même moment à la Bourse d'Amsterdam. La combinaison Teleperformance-Majorel donnera naissance à un groupe d'environ 12 milliards de dollars de revenus "avec une présence forte dans toutes les grandes économies du monde", déclare Teleperformance, qui souligne leur complémentarité géographique. (Rédigé par Matthieu Protard et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault et Kate Entringer)