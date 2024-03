Teleperformance s'effondre après ses résultats 2023

PARIS, 7 mars (Reuters) - Teleperformance s'effondre à la Bourse de Paris jeudi matin, après avoir publié une croissance organique inférieure aux attentes pour 2023 et s'être dit "prudent" pour ses perspectives 2024. A 08h38 GMT, Teleperformance chutait de 18,48%, à 91,18 euros, un plus bas depuis 2016, en dernière place du CAC 40 qui cédait au même moment 0,22%. La croissance organique annuelle s'est affichée à 5,1% en 2023, contre un objectif à 6%, ont montré les chiffres publiés mercredi. Le groupe avait abaissé à trois reprise son objectif au cours de l'année dernière. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a pour sa part atteint 8,35 milliards d'euros en 2023, contre 8,41 milliards attendus en moyenne par les analystes, selon LSEG. A lire aussi... La croissance de l'activité devrait rester limitée au premier trimestre 2024, compte tenu d'une base de comparaison très défavorable et d'un environnement qui reste volatil, a précisé le groupe. Sur l'ensemble de 2024, Teleperformance vise une progression du taux de marge Ebita sur une base pro forma, incluant l'acquisition de Majorel, comprise entre 10 et 20 points de base, ainsi qu'une hausse du cash-flow net disponible. "Hors effet covid, hors hyperinflation, hors impact dilutif de Majorel, du streamling & des difficultés sur le marché de l'emploi US sur la profitabilité, les choses auraient été proches des attentes, mais la réalité est ce qu'elle est", constate Midcap Partners, dans une note. "La guidance 2024 est peu galvanisante dans un contexte encore volatil & Majorel de confirmer son incidence négative sur la rentabilité", ajoute l'analyse. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)