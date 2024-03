Teleperformance s'attend à une croissance plus faible en 2024

(Reuters) - Le groupe de centres d'appel Teleperformance, confronté à la concurrence accrue de l'intelligence artificielle (IA), a annoncé mercredi un objectif de croissance organique compris entre 2% et 4% pour 2024, en baisse par rapport à 2023, expliquant adopter une approche prudente, notamment sur la première partie de l'année. Teleperformance a connu une année 2023 difficile, au cours de laquelle il a abaissé à trois reprises ses prévisions de croissance organique annuelle. Celle-ci ressort à 5,1% en 2023, hors contrats Covid et traitement en hyperinflation, contre un objectif d'environ 6% après le dernier abaissement des perspectives en novembre. "Tous les principaux acteurs ont réduit largement leur prévisions", a déclaré le directeur financier du groupe, Olivier Rigaudy, lors d'une conférence de presse, en évoquant un environnement macroéconomique défavorable. "On est prudents", a-t-il ajouté. L'action Teleperformance s'est effondrée le mois dernier à la Bourse de Paris, des opérateurs ayant évoqué le déploiement par son compétiteur Klarna d'un assistant vocal basé sur l'intelligence artificielle (IA). A lire aussi... Olivier Rigaudy a attribué ce plongeon à une mauvaise compréhension de la manière dont l'IA est intégrée dans les solutions du groupe, ajoutant que l'outil de Klarna était simplement "conversationnel". Teleperformance, qui a lancé en août un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros, n'exclut pas d'autres programmes par la suite si le cours de l'action continue de souffrir. "Si nous étions massivement sous-évalués pour des raisons qui nous paraissent largement exagérées, et donc si les choses ne changent pas, ce qui peut arriver, (...) alors le groupe continuera son programme (...) de rachat d'actions de façon agressive jusqu'à 2/3 de son cash-flow", a dit Olivier Rigaudy. La croissance de l'activité devrait rester limitée au premier trimestre 2024, compte tenu d'une base de comparaison très défavorable et d'un environnement qui reste volatil, a dit le groupe. Sur l'ensemble de 2024, Teleperformance vise une progression du taux de marge EBITA sur une base pro forma, incluant l'acquisition de Majorel, comprise entre 10 points de base et 20 points de base, ainsi qu'une hausse du cash-flow net disponible. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a pour sa part atteint 8,35 milliards d'euros en 2023, contre 8,41 milliards attendus en moyenne par les analystes, selon LSEG. L'EBITA courant ressort pour sa part à 1,29 milliard d'euros en 2023, contre 1,26 milliard en 2022. (Rédigé par Diana Mandiá, avec Agustin Turpin, édité par Blandine Hénault)